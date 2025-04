Coachella festival i 10 momenti più controversi di sempre

momenti vip più controversi nell'amato festival musicale Vanityfair.it - Coachella festival, i 10 momenti più controversi di sempre Leggi su Vanityfair.it Non solo meta preferita da star e influencer, ma anche una calamita per lo scandalo. Da Rihanna che si rolla una canna al litigio tra Justin Bieber e Kendall Jenner fino all’anello perduto di Harry Styles. Ecco, ivip piùnell'amatomusicale

Potrebbe interessarti anche:

I 4 momenti dell’insediamento di Trump che non dimenticheremo

Donald Trump ha giurato come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America il 20 gennaio 2025. Una data già di per sè carica di significato essendo il Martin Luther King’s Day, festività nazionale ...

Fiamme in un furgoncino : momenti di apprensione nel parcheggio comunale

ORIA - Alla vista del fumo, si è temuto un effetto a catena. Un principio di incendio si è sviluppato nell'abitacolo di un furgoncino Doblò parcheggiato in via Fratelli bandiera, a ridosso delle ...

Dark Matters alla Lavanderia a Vapore : spettacoli - laboratori e momenti di riflessione

È imminente l’avvio dell’edizione 2025 - la seconda - di Dark MatterS, festival di breve formato che Lavanderia a Vapore propone a cavallo della stagione invernale, realizzato in collaborazione ...

Coachella, i 10 momenti più controversi di sempre. Scaletta Sanremo 2025, seconda serata: i cantanti in ordine d'uscita. Coachella 2024, i 10 momenti più controversi di sempre. Festival Coachella 2024: tutto quello che c'è da sapere. Lana Del Ray sul palco il 12 aprile. Coachella 2025: il festival che celebra musica, arte e magia. Sanremo, i momenti più surreali nella storia del Festival. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce vanityfair.it:) Coachella, i 10 momenti più controversi di sempre - Non solo meta preferita da star e influencer, ma anche una calamita per lo scandalo. Da Rihanna che si rolla una canna al litigio tra Justin Bieber e Kendall Jenner fino all’anello perduto di Harry St ...

(Dalle pagine di ecodelcinema.com si apprende che:) Coachella 2025: tutto quello che devi sapere sul festival musicale più atteso dell’anno - Il Coachella 2025 si svolgerà all'Empire Polo Club di Indio, California, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 aprile, con headliner come Lady Gaga, Green Day e Post Malone.

(Come si legge su tg24.sky.it:) Coachella Festival, la guida 2025: date, location e lineup - Concerti, feste, eventi imperdibili: a Coachella tutto può succedere, ma soprattutto non ci si annoia mai. Oltre alla lineup ufficiale del Festival, che quest’anno vede headliner Lady Gaga (che torna ...