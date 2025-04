Classifica Album 4-10 aprile al primo posto Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi

Classifica Album, dove figurano tra i protagonisti Lucio Corsi, Artie 5ive ed Olly.Partendo dalla #10 troviamo in discesa dalla #8 Tropico Del Capricorno di Guè: il nuovo lavoro in studio di Cosimo Fini certificato disco di platino, è presente nella chart da tredici settimane, durante le quali ha conquistato la vetta nella week numero tre del 2025 (il 10 gennaio). Entrano direttamente alla #9 Silent Bob & Sick Bud con Angelo Balaclava: il progetto che si compone di 15 tracce, estremamente influenzato dalle suggestioni del viaggio in USA che il due artisti hanno intrapreso pochi mesi fa. Un Album che racchiude tutto lo stile musicale e la personalità del rapper, che in questi ultimi anni si è affermato come uno dei principali talenti della nuova generazione dell'hip hop italiano grazie al connubio di influenze differenti, sapientemente mischiate tra loro, che da sempre caratterizzato i suoi pezzi, contaminati da sonorità che rimandano al rap classico anni Novanta, alla trap, al jazz e al blues.

