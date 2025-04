Clandestini in Albania la sinistra accusa | Ammanettati Salvini | Dovevamo regalargli l’uovo di Pasqua?

Clandestini, condannati, con precedenti e in attesa di espulsione, sono stati trasferiti trasferiti in Albania in manette. Ma dai? Dovevano essere portati in Albania con le mimose e la colomba Pasquale o l’uovo? Pensa te che gente strana che siamo”. L’ennesima polemica della sinistra, fragile e strumentale, viene liquidata così dal leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica, in corso a Roma. L’immagine dei migranti con i polsi legati, mentre gli agenti di scorta li accompagnano a bordo dell’autobus, destinazione Gjader, Albania, ieri ha scatenato le ire della sinistra e dell’europarlamentare Cecilia Strada, che in un video si mostra indignata.Leggi ancheRiparte l'operazione Albania: la nave Libra in viaggio con 40 migranti a bordoRiparte l'operazione Albania: la nave Libra in viaggio con 40 migranti a bordoMigranti, l’ultima polemica della sinistra sui centri in Albania“Scendono Ammanettati”, ha detto a caldo davanti alle telecamere la Strada. Secoloditalia.it - Clandestini in Albania, la sinistra accusa: “Ammanettati”. Salvini: “Dovevamo regalargli l’uovo di Pasqua?” Leggi su Secoloditalia.it “Alcuni giornali hanno ingigantito una notizia fin banale, ovvero quella di 40 immigrati, condannati, con precedenti e in attesa di espulsione, sono stati trasferiti trasferiti inin manette. Ma dai? Dovevano essere portati incon le mimose e la colombale o? Pensa te che gente strana che siamo”. L’ennesima polemica della, fragile e strumentale, viene liquidata così dal leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo, alla scuola di formazione politica, in corso a Roma. L’immagine dei migranti con i polsi legati, mentre gli agenti di scorta li accompagnano a bordo dell’autobus, destinazione Gjader,, ieri ha scatenato le ire dellae dell’europarlamentare Cecilia Strada, che in un video si mostra indignata.Leggi ancheRiparte l'operazione: la nave Libra in viaggio con 40 migranti a bordoRiparte l'operazione: la nave Libra in viaggio con 40 migranti a bordoMigranti, l’ultima polemica dellasui centri in“Scendono”, ha detto a caldo davanti alle telecamere la Strada.

Potrebbe interessarti anche:

Braccialetto elettronico e irregolari in Albania - ecco il piano anti clandestini del governo

Le anticipazioni sul decreto per aggirare le sentenze sui rimpatri accelerati e anticipare le norme Ue che dovrebbero entrare in vigore nel 2026

Per Laura Boldrini il governo sequestra gli immigrati clandestini in Albania

Buongiorno ragazzi, i Il desiderio, a sinistra, è irrefrenabile: mandare a processo qualcuno del governo. Il tentativo è fallito con Matteo Salvini, “assolto perché il fatto non sussiste” il ...

In Albania i clandestini da rimpatriare

Il Consiglio dei ministri approva il decreto che amplia l’utilizzo dei centri. Stretta sulla cittadinanza per chi ha lontani parenti italiani: ius sanguinis sì, ma con giudizio. Continua a leggere

Clandestini in Albania, la sinistra accusa: "Ammanettati". Salvini: "Dovevamo regalargli l'uovo di Pasqua?". Migranti in Albania, trattenimento non convalidato: domani tornano in Italia. Meloni: pregiudizi dai giudici. Schlein: danno erariale. I migranti portati in Albania devono rientrare in Italia. Albania, FdI e Lega attaccano i pm: “Aiutano la sinistra”. Caso Albania, l'Ue sta col governo Meloni: "Spetta all'Italia scegliere i Paesi sicuri" | .it. Sentenza sui migranti in Albania, FdI: «Sinistra giudiziaria in aiuto a quella parlamentare». L'opposizione attacca: «Pagliacciata disumana». Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Albania, i primi 40 migranti arrivano nel Centro di Gjader. La sinistra insorge: "Deportati" - Ascolta ora Arrivano ammanettati, con l'europarlamentare Pd Cecilia Strada sul molo di Shengjin che protesta per il trattamento inumano, sono i 40 migranti clandestini, senza diritto d'asilo e con un ...

(Come riferisce msn.com:) Sì ai Cpr in Albania per espellere subito tutti i clandestini già presenti in Italia - «Farsa illegale, spreco fallimentare, operazione disumana». La sinistra e le Ong perdono la testa (e la faccia) dopo il decreto a costo zero e giuridicamente sostenibile col diritto Ue che ha implemen ...

(Come indicato da informazione.it:) Sì ai Cpr in Albania per espellere subito tutti i clandestini già presenti in Italia - La sinistra e le Ong perdono la testa (e la faccia ... rispetta le condizioni di trattamento poste dalla normativa Ue. L'Albania diventa a tutti gli effetti un Centro per il rimpatrio degli ...