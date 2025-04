Ciao Maschio anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 12 aprile su Rai 1

puntata del talk in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo. Tema della serata, l'amore e fino a dove ci si può spingere per non perderlo. Cosa si è disposti a fare per non perdere l'amore: è questo il tema della seconda puntata di Ciao Maschio, in onda stasera, sabato 12 aprile, in seconda serata a mezzanotte su Rai 1. Alla conduzione, Nunzia De Girolamo. Il tema della puntata Partendo da una riflessione dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani, Nunzia De Girolamo chiederà agli ospiti se hanno mai sacrificato qualcosa pur di non perdere l'amore: da qui partirà la puntata, per poi continuare a parlare di amore, se per gli ospiti l'amore soddisfa il bisogno di sicurezza o solo quello di felicità. Ma non solo: nel . Movieplayer.it - Ciao Maschio, anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 12 aprile su Rai 1 Leggi su Movieplayer.it Secondadel talk in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo. Temaserata, l'amore e fino a dove ci si può spingere per non perderlo. Cosa si è disposti a fare per non perdere l'amore: è questo il temasecondadi, in onda stasera,12, in seconda serata a mezzanotte su Rai 1. Alla conduzione, Nunzia De Girolamo. Il temaPartendo da una riflessione dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani, Nunzia De Girolamo chiederà aglise hanno mai sacrificato qualcosa pur di non perdere l'amore: da qui partirà la, per poi continuare a parlare di amore, se per glil'amore soddisfa il bisogno di sicurezza o solo quello di felicità. Ma non solo: nel .

Potrebbe interessarti anche:

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - 10 aprile 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 10 aprile 2025 Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di ...

Boss in incognito 2024 2025 : le anticipazioni della puntata

Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della puntata, 20 gennaio. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratori Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, va in onda una nuova puntata di Boss in ...

Imma Tataranni 4 : cosa accadrà nell’ultima puntata della serie tv con Vanessa Scalera. Le anticipazioni

La quarta stagione della fiction Rai dedicata a Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera, è giunta alla fine. In questa stagione il personaggio che sullo schermo ha il volto di Vanessa ...

Ciao Maschio, anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 12 aprile su Rai 1. Ciao Maschio, da sabato 5 aprile via alla nuova stagione: anticipazioni e ospiti del programma di Nunzia De Gi. Ciao Maschio: anticipazioni e ospiti della prima puntata di sabato 5 aprile su Rai 1. Anticipazioni Ciao Maschio, Antonino Spinalbese: "Io e Belen Rodriguez due lunatici, ancora oggi litighiamo". Anticipazioni Ciao Maschio, Giovanni Terzi: "Desideravo non svegliarmi più. Simona Ventura mi ha salvato". “Dalla morte dei miei genitori, avvenuta a distanza di poco tempo l’una dall’altra, mi sono…. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Ciao Maschio: anticipazioni e ospiti della prima puntata di sabato 5 aprile su Rai 1 - Stasera, sabato 5 aprile in seconda serata su Rai 1, torna Ciao Maschio, il talk show notturno condotto da Nunzia De Girolamo. In uno studio riservato ai soli gentiluomini, si apre la nuova edizione c ...

(Il quotidiano lifestyleblog.it ha riportato che:) Ciao Maschio: ospiti Mauro Repetto, Dario Vergassola ed Enzo Miccio nella puntata del 12 aprile su Rai 1 - Ciao Maschio torna sabato 12 aprile su Rai 1 a mezzanotte: ospiti Mauro Repetto, Dario Vergassola ed Enzo Miccio. Tema della puntata: l'amore e il sacrificio.

(A darne comunicazione è msn.com:) Ciao Maschio, da sabato 5 aprile via alla nuova stagione: anticipazioni e ospiti del programma di Nunzia De Girolamo - Tutto pronto per la nuova edizione di "Ciao Maschio", il programma di Nunzia De Girolamo in onda il sabato sera alle 00.15 su Rai 1. Ad aprire la stagione saranno il giornalista, ...