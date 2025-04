Chivu torna sulla partita con l’Inter | Contro i nerazzurri abbiamo guadagnato un punto nessuno avrebbe scommesso sul pari

Chivu, l'ex giocatore dell'Inter e attuale allenatore del Parma è tornato a parlare del pareggio Contro i nerazzurri: le sue paroleAlla vigilia della gara Contro la Fiorentina, il tecnico del Parma Cristian Chivu non vuole pensare alle altre squadre spiegando che l'atteggiamento giusto è quello visto la scorsa settimana nella partita Contro l'Inter di Simone Inzaghi. In un match che molti esperti avevano previsto come una sfida ardua, Chivu ha gestito la squadra in modo che potesse competere ai massimi livelli Contro una delle formazioni più forti della Serie A. LE PAROLE DI Chivu – «nessuno avrebbe scommesso sul nostro pareggio Contro l'Inter. abbiamo guadagnato un punto. Per questo dobbiamo guardare solo a noi, avere l'atteggiamento giusto e la mentalità corretta". "Lo abbiamo fatto anche a Verona, chiedendo a Pontus Almqvist un sacrificio.

