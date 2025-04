Movieplayer.it - Chiara Celotto e La casa degli sguardi: "Oggi anche l'amore fa paura. Il cinema? Influenzato dai follower"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice è co-protagonista nel film di Luca Zingaretti. "Un regista presente e delicato", ci dice nella nostra intervista, confidandoci l'per i ruoli comici. E sulla società moderna, "Viviamo in un mondo pietrificato". "È tutta una tragedia!", scherza al telefono, dopo averci raccontato le paturnie di un mondo - non solotografico - decisamente complicato. L'attrice, classe 1997, è la protagonista femminile di La, esordio alla regia di Luca Zingaretti. Talento vero, volto incredibile, anima colorata ("adora far ridere le persone", leggiamo nella sua bio).l'abbiamo vista in quella folgorazione di Mixed by Erry di Sydney Sibilia, e poi in tv al fianco di Massimiliano Gallo in Vincenzo Malinconico, avvocato, e prossimamente eccola pure su Netflix nella serie Sara.