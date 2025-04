Quotidiano.net - Chi sono e cosa cantano i “satanici” Behemoth, al centro delle polemiche

Nonostante lee le proteste dei giorni scorsi, i Behemorth siesibiti all'Alcatraz di Milano portando sul palco la loro musica death metal. A nullavalsi i tentativi di annullare l’evento. Lo stesso padre Francesco Bamonte, vicepresidente dell’Associazione degli esorcisti italiani aveva definito il concerto come: “un rituale satanico mascherato nel quale il demonio viene evocato e osannato mediante la blasfemia”. Ma chie, soprattutto,? ChiIniziamo col dire che si tratta di una band polacca che si è formata nel 1991, nota per uno stile musicale che mescola black metal e death metal, due generi estremi del metal. Il gruppo è guidato da Adam "Nergal" Darski, cantante, chitarrista e figura centrale del progetto. Il loro nome deriva da una creatura biblica gigantesca che, secondo alcune interpretazioni, si può tradurre come: “la bestiabestie”.