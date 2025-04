Chi mi ha iniziato alle scommesse | terremoto-Tonali

iniziato alle scommesse è stato Pietro Marinoni che è del mio paese e che è andato a scuola con mia sorella. All'epoca faceva già l'arbitro": Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e poi al Newcastle, uno dei giocatori coinvolti nell'inchiesta di scommesse illecite, lo avrebbe detto il 17 ottobre del 2023 nell'interrogatorio con i pm quando l'indagine era ancora a Torino. Poi l'inchiesta è stata trasmessa a Milano. E infatti il verbale di quanto raccontato dal giocatore è stato messo agli atti dalla Procura di Milano cui è stato trasmesso il fascicolo con l'attuale coinvolgimento di ulteriori calciatori. Ai pm Tonali ha spiegato come Marinoni gestisse gli affari: "All'inizio la scommessa non funzionava come l'ultimo periodo ma mi avvalevo di un applicativo 'Snai'. Quindi inviavo con WhatsApp a Pietro Marinoni la scommessa e quest'ultimo andava in agenzia".

