Chi era Graziano Mesina, la vita al limite del bandito sardo tra rapimenti e decine di evasioni

Ventidue tentativi di evasione di cui dieci riusciti. E poi traffico di droga e, soprattutto, sequestri di persona., primula rossa del banditismo, è morto all’ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato da venerdì 11 aprile. Proprio ieri il tribunale di sorveglianza milanese aveva accolto l’istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier:, ormai 83enne, aveva una patologia oncologica ormai in fase terminale.Conosciuto come Gratzianeddu,è stato una figura emblematica del banditismodel secondo dopoguerra. Nato a conflitto ancora in corso, il 4 aprile 1942, nelle colline di Orgosolo, nell’entroterra del Nuorese, viene arrestato per la prima volta da giovanissimo, nel 1956 all’età di 14 anni, per porto abusivo d’armi:viene trovato in possesso di un fucile calibro 16 rubato.