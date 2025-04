Chi è Damiano Carrara pasticciere di fama internazionale

Damiano Carrara, cuoco e pasticciere celebre in tutto il mondo e volto televisivo del nostro Paese (e non solo) sarà per la prima volta a ‘Verissimo’, nella puntata di sabato 12 aprile. Il giovane è pronto a raccontare del suo lavoro ma anche del suo momento speciale che sta vivendo nel privato da quando è diventato papà. Gli esordi Nato a Lucca il 22 settembre del 1985, da padre muratore e madre impiegata, finiti gli studi ha lavorato per qualche anno come metalmeccanico comprendendo ben presto che quella non era la sua strada. Nel 2008 si trasferisce a Los Angeles e, dopo aver lavorato per diverso tempo come bartender, apre insieme al fratello Massimiliano la pasticceria ‘Carrara Pastries’ a Moorpark (CA). Poco dopo i due hanno aperto una seconda filiale ad Agoura Hills e attualmente il gruppo Carrara possiede tre pasticcerie in California. Quotidiano.net - Chi è Damiano Carrara, pasticciere di fama internazionale Leggi su Quotidiano.net , cuoco ecelebre in tutto il mondo e volto televisivo del nostro Paese (e non solo) sarà per la prima volta a ‘Verissimo’, nella puntata di sabato 12 aprile. Il giovane è pronto a raccontare del suo lavoro ma anche del suo momento speciale che sta vivendo nel privato da quando è diventato papà. Gli esordi Nato a Lucca il 22 settembre del 1985, da padre muratore e madre impiegata, finiti gli studi ha lavorato per qualche anno come metalmeccanico comprendendo ben presto che quella non era la sua strada. Nel 2008 si trasferisce a Los Angeles e, dopo aver lavorato per diverso tempo come bartender, apre insieme al fratello Massimiliano la pasticceria ‘Pastries’ a Moorpark (CA). Poco dopo i due hanno aperto una seconda filiale ad Agoura Hills e attualmente il gruppopossiede tre pasticcerie in California.

Potrebbe interessarti anche:

No ampliamento porto di Carrara : sindaco Forte dei Marmi dà il via a petizione

FORTE DEI MARMI – No ampliamento porto di Marina di Carrara: Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, provincia di Lucca, dà il via a petizione sabato 16 marzo. A Villa Bertelli, il sindaco di ...

Paolo Carrara - il primo siciliano a laurearsi in Chitarra battente : "Riporto in vita antichi canti popolari"

A "chitarra battente" verso un nuovo traguardo. Paolo Carrara, una vita in musica e per la musica, sarà il primo siciliano a laurearsi in un Conservatorio di musica, indirizzo musiche tradizionali ...

"L’economia turistica non sia travolta dal porto di Carrara"

"Non sono contro il porto, non sono contro nessuno, chiedo solo che si trovi un equilibrio vero tra due economie: quella portuale e quella turistica. Perché oggi la nostra rischia di essere ...

Chi è Damiano Carrara, pasticciere di fama internazionale. Valdichiana Village, appuntamanto con Damiano Carrara. La Pasticceria Don Gino Di Bagheria Vince La Puntata Di Cake Star Contro Cappello E Oscar. Tutto su Damiano Carrara, il pasticciere giudice di Bake Off. Damiano Carrara il bello e il buono della pasticceria. Carnevale con Damiano Carrara, lo chef ospite al Valdichiana Village come giudice della gara delle torte. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di quotidiano.net che:) Chi è Damiano Carrara, pasticciere di fama internazionale - Damiano Carrara, cuoco e pasticciere celebre in tutto il mondo e volto televisivo del nostro Paese (e non solo) sarà per la prima volta a ‘Verissimo’, nella puntata di sabato 12 aprile. Il giovane è ...

(In base alle informazioni di tag24.it:) Damiano Carrara, l’amore per la moglie e la figlia: il lato dolce del pasticcere - La vita privata di Damiano Carrara: chi è e quanti anni ha la moglie Chiara Maggenti? Tutti i dettagli su come si sono conosciuti, il matrimonio e l’arrivo della figlia Dafne.

(Lo rende noto tag24.it:) Le origini di Damiano Carrara: dove vive e il segreto del successo della sua pasticceria - Damiano Carrara dalle origini al successo del re della pasticceria: età, dove vive, chi sono i genitori e il fratello, la carriera negli Usa e la notorietà con la tv in Italia.