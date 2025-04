Champions League la richiesta del Real Madrid in vista dell’Arsenal | la risposta de La Liga è netta

richiesta del Real Madrid in vista della sfida di Champions League contro l'Arsenal: risposta netta de La Liga.

Si avvicina sempre di più il ritorno dei quarti di finale di Champions League, con il club per 15 volte vincitore della competizione, che si ritrova a dover recuperare il pesante 0-3 subito a Londra contro l'Arsenal.

Per riuscire nell'impresa della rimonta, piatto forte della squadra di Ancelotti, saranno necessarie non solo le qualità e l'esperienza del club ma anche la freschezza dei giocatori. Motivo per cui la dirigenza avrebbe scritto a La Liga tre settimane fa, prevedendo, probabilmente, la difficoltà di questo doppio scontro.

Real Madrid, la richiesta a La Liga prima della Champions League: risposta netta

Secondo quanto scritto dal giornale spagnolo Cadena SER, La Liga avrebbe rifiutato la richiesta fatta da parte di Florentino Perez e del suo club di anticipare la partita di domani pomeriggio contro l'Alavés, valevole per la 31esima giornata della competizione spagnola.

