C' è il Giro d' Abruzzo | chiude l' uscita dell' autostrada A14

della prima tappa "Scerni-Crecchio" della gara ciclistica "Giro d'Abruzzo", in programma martedì 15 aprile, è stata disposta la chiusura della stazione di Vasto nord dell'autostrada A14.Pertanto la stazione resterà chiusa in uscita per chi proviene da. Chietitoday.it - C'è il Giro d'Abruzzo: chiude l'uscita dell'autostrada A14 Leggi su Chietitoday.it Per consentire il passaggioa prima tappa "Scerni-Crecchio"a gara ciclistica "d'", in programma martedì 15 aprile, è stata disposta la chiusuraa stazione di Vasto nordA14.Pertanto la stazione resterà chiusa inper chi proviene da.

Giro d'Abruzzo, Maurizio Formichetti: "Mare, collina, montagna e storia accompagneranno i ciclisti. Volutamente scelti piccoli borghi". Il Giro d’Abruzzo 2025, anche due team WorldTour tra le 18 squadre al via. George Bennett punta al Giro d'Abruzzo, Pavel Novak (Team MBH Bank Colpack Ballan) prova a far classifica. Dal 15 al 18 aprile torna il Giro d'Abruzzo. Si parte dal chietino con arrivo ad Isola del Gran Sasso. Quattro tappe al Giro d’Abruzzo 2025, Scerni-Crecchio la prima. Giro d'Abruzzo 2025, Scerni-Crecchio la prima tappa. Ne parlano su altre fonti

