Cavalieri Union Andrea Tizzi in evidenza con l' Italia U19

Cavalieri Union stanno preparandosi in vista del match del 26 aprile prossimo, che vale letteralmente una stagione: per restare nel girone di merito della Serie A senza dipendere da eventuali ripescaggi, la prima squadra di coach Alberto Chiesa dovrà necessariamente battere Biella e sperare che l'Avezzano non faccia risultato pieno contro il Verona. Ecco quindi che la novità più bella arriva dal Regno Unito e riguarda un giocatore che si candida ad un futuro ruolo da protagonista: Andrea Tizzi, prodotto del vivaio dei Cavalieri, ha giocato da titolare nella sfida che a Melrose ha visto l'Italia U19 battere a domicilio i pari età della Scozia con un netto 52-22. L'ultimo prospetto "tuttonero", in ordine cronologico, che tenterà di seguire le orme dei vari Gori, Pani e Neculai. Sport.quotidiano.net - Cavalieri Union, Andrea Tizzi in evidenza con l'Italia U19 Leggi su Sport.quotidiano.net Prato, 12 aprile 2025 - Istanno preparandosi in vista del match del 26 aprile prossimo, che vale letteralmente una stagione: per restare nel girone di merito della Serie A senza dipendere da eventuali ripescaggi, la prima squadra di coach Alberto Chiesa dovrà necessariamente battere Biella e sperare che l'Avezzano non faccia risultato pieno contro il Verona. Ecco quindi che la novità più bella arriva dal Regno Unito e riguarda un giocatore che si candida ad un futuro ruolo da protagonista:, prodotto del vivaio dei, ha giocato da titolare nella sfida che a Melrose ha visto l'U19 battere a domicilio i pari età della Scozia con un netto 52-22. L'ultimo prospetto "tuttonero", in ordine cronologico, che tenterà di seguire le orme dei vari Gori, Pani e Neculai.

