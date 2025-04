Castellacci | Vi spiego Lippi Ero il ct dei medici volevo cambiare il centravanti lui mi disse aspetta e quello segnò

Castellacci: «Vi spiego Lippi. Ero il ct dei medici, volevo cambiare il centravanti, lui mi disse “aspetta” e quello segnò»Bella intervista della Gazzetta dello Sport (a firma Fabio Licari) a Enrico Castellacci medico dell’Italia campione del mondo nel 2006. Recentemente ha anche parlato della situazione infortuni del Napoli.«Sono troppo amico di Marcello per parlare dei suoi successi, del Mondiale, della Juve, di quello che lo rende uno dei più grandi di sempre. Avrei mille aneddoti per spiegare la sua grandezza, ma ce n’è uno speciale. Una partita tra la nazionale medici e quella dei giornalisti. È il 2004, Lippi non è ancora il ct. Io sono il tecnico dei medici. Sull’altra panchina c’è Fascetti, bel paradosso per chi ha sempre odiato voi giornalisti. Marcello è il mio assistente in panchina. Ilnapolista.it - Castellacci: «Vi spiego Lippi. Ero il ct dei medici, volevo cambiare il centravanti, lui mi disse “aspetta” e quello segnò» Leggi su Ilnapolista.it : «Vi. Ero il ct deiil, lui mi” e»Bella intervista della Gazzetta dello Sport (a firma Fabio Licari) a Enricomedico dell’Italia campione del mondo nel 2006. Recentemente ha anche parlato della situazione infortuni del Napoli.«Sono troppo amico di Marcello per parlare dei suoi successi, del Mondiale, della Juve, diche lo rende uno dei più grandi di sempre. Avrei mille aneddoti per spiegare la sua grandezza, ma ce n’è uno speciale. Una partita tra la nazionalee quella dei giornalisti. È il 2004,non è ancora il ct. Io sono il tecnico dei. Sull’altra panchina c’è Fascetti, bel paradosso per chi ha sempre odiato voi giornalisti. Marcello è il mio assistente in panchina.

