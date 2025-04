Carlos Augusto al 45 Abbiamo fatto un grande primo tempo e dobbiamo fare anche il secondo

Carlos Augusto al 45? ha analizzato il primo tempo di Inter Cagliari, i nerazzurri conducono per 2 a 0. I gol di Arnautovic e LautaroRaggiunto dai microfoni di DAZN, Carlos Augusto ha analizzato il primo tempo di Inter Cagliari terminato 2-0. Per i nerazzurri hanno segnato Arnautovic e Lautaro.PAROLE – «Abbiamo trovato un buon modo di giocare questa partita, sapevamo che loro venivano da una partita più sporca e più bassa, però Abbiamo fatto un grande primo tempo e dobbiamo fare anche il secondo. Non dobbiamo fare come con l’Udinese e col Parma, dobbiamo essere concentrati».Leggi su Internews24.com Internews24.com - Carlos Augusto al 45?: «Abbiamo fatto un grande primo tempo e dobbiamo fare anche il secondo» Leggi su Internews24.com di Redazioneal 45? ha analizzato ildi Inter Cagliari, i nerazzurri conducono per 2 a 0. I gol di Arnautovic e LautaroRaggiunto dai microfoni di DAZN,ha analizzato ildi Inter Cagliari terminato 2-0. Per i nerazzurri hanno segnato Arnautovic e Lautaro.PAROLE – «trovato un buon modo di giocare questa partita, sapevamo che loro venivano da una partita più sporca e più bassa, peròunil. Noncome con l’Udinese e col Parma,essere concentrati».Leggi su Internews24.com

Potrebbe interessarti anche:

? LIVE! Atalanta-Inter 0-1 : Carlos Augusto sblocca la partita al 54?

Atalanta-Inter 0-1 Marcatori: 54? Carlos Augusto Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini A ...

Inter - report da Appiano : Thuram ancora a parte. Problema al polpaccio per Carlos Augusto

Nella settimana che porterà l`Inter alla gara casalinga contro il Genoa, Simone Inzaghi si ritrova a gestire il problema fisico di Marcus Thuram,...

Inter - Carlos Augusto e Lautaro : messaggio in coro sullo Scudetto al Napoli

L’Inter vince lo scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta e si porta a più tre lunghezze dal Napoli, che non è andato oltre lo 0-0 in quel di Venezia nel lunch match odierno. È un ...

Inzaghi sceglie Carlos Augusto al posto di Dimarco contro il Bayern. LIVE - Parma-Inter 0-2, Bastoni lascia il campo col ghiaccio al ginocchio. Al suo posto Carlos Augusto. Atalanta-Inter 0-2, gol e highlights: la decidono Carlos Augusto e Lautaro. FINALE Atalanta-Inter 0-2: Carlos Augusto, Lautaro e rossi, Inzaghi stacca Conte e Gasp. Serie A, Atalanta-Inter finisce 0-2 con 3 espulsioni. Decidono Carlos Augusto e Lautaro. 17° giornata: Inter-Como 2-0, decidono C. Augusto e Thuram. Nerazzurri in scia ad Atlanta e Napoli - Aggiornamento del 24 Dicembre delle ore 01:28. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su fcinter1908.it: C. Augusto: “Grande primo tempo, ma rimaniamo concentrati. Non dobbiamo…” - Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate al termine dei primi quarantacinque minuti di Inter-Cagliari ...

Da quanto emerge da fcinter1908.it: Carlos a ITV: “Più felice per Frattesi che per me, se lo merita. Si parla poco di una cosa” - Serata da incorniciare per i nerazzurri. La vittoria contro il Bayern Monaco è un tassello importante in questa Champions League soprattutto per la qualità e la tenacia messe in campo. Ecco come l'ha ...

A riportarlo è informazione.it: Inzaghi sceglie Carlos Augusto al posto di Dimarco contro il Bayern - Niente Dimarco, chance per Carlos Augusto in una partita ad altissima intensità sulle fasce. L'esterno azzurro, invece, si accomoda in panchina, pronto a subentrare all'occorrenza. (La Gazzetta ...