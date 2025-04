Cantù lavoratore prende fuoco cercando di domare un rogo di sterpaglie | ha ustioni gravissime in tutto il corpo

domare un incendio di sterpaglie si è trasformato in dramma questa mattina in via Caduti di Nassiriya, a Cantù. Attorno alle 11:45, un rogo apparentemente di modeste dimensioni è sfuggito al controllo dell’uomo che stava cercando di domarlo: le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo completamente il lavoratore. Soccorsi e conseguenze Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha riscontrato ustioni profonde su gran parte del corpo, rendendo necessario il trasferimento immediato al reparto Grandi ustioni del Niguarda. Un elicottero di soccorso, atterrato in un’area adiacente, ha consentito il trasporto rapido del ferito verso Milano. Una seconda persona, intervenuta probabilmente nel tentativo di prestare soccorso, ha riportato ustioni di minore entità ed è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti. Ilgiorno.it - Cantù, lavoratore prende fuoco cercando di domare un rogo di sterpaglie: ha ustioni gravissime in tutto il corpo Leggi su Ilgiorno.it Como – Un intervento disperato perun incendio disi è trasformato in dramma questa mattina in via Caduti di Nassiriya, a. Attorno alle 11:45, unapparentemente di modeste dimensioni è sfuggito al controllo dell’uomo che stavadi domarlo: le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo completamente il. Soccorsi e conseguenze Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha riscontratoprofonde su gran parte del, rendendo necessario il trasferimento immediato al reparto Grandidel Niguarda. Un elicottero di soccorso, atterrato in un’area adiacente, ha consentito il trasporto rapido del ferito verso Milano. Una seconda persona, intervenuta probabilmente nel tentativo di prestare soccorso, ha riportatodi minore entità ed è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.

