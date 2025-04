Candele contro il gelo la battaglia di un' agricoltrice per salvare il raccolto di albicocche

Candele. Il suo obiettivo: proteggere le delicate fioriture di albicocco, messe a dura prova da un clima ancora rigido. Le temperature sotto lo zero minacciano di compromettere l’intero raccolto, e ogni notte diventa una corsa contro il tempo, e contro il gelo. Tgcom24.mediaset.it - Candele contro il gelo, la battaglia di un'agricoltrice per salvare il raccolto di albicocche Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nelle notti gelide della valle di Sülze, Sabine Hornemann, coltivatrice di frutta, combatte il freddo armata di bidoni infuocati e oltre cento. Il suo obiettivo: proteggere le delicate fioriture di albicocco, messe a dura prova da un clima ancora rigido. Le temperature sotto lo zero minacciano di compromettere l’intero, e ogni notte diventa una corsail tempo, eil

Candele contro il gelo, la battaglia di un'agricoltrice per salvare il raccolto di albicocche. Agricoltura | Fiaccole, ibernazioni e paglia per sopravvivere al gelo. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su ilmessaggero.it:) Spagna, contadini accendono le candele per salvare i raccolti dal freddo - In agricoltura e viticoltura, il gelo rappresenta un pericolo significativo ... sia metodi attivi, tra cui le candele antigelo. Queste ultime, adottate anche in Alsazia, creano un microclima ...