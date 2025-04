Campania | Pertosa e Auletta incremento del 30% di visitatori nei primi tre mesi del 2025

Leggi su Ildenaro.it

Inizio d’anno da record per la Fondazione MIdA, che registra undel 30% dineitredelrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare l’afflusso, il fascino intramontabile delle Grotte di(Salerno) e l’offerta culturale del sistema museale della Fondazione, che si prepara ora a un mese ricco di appuntamenti in occasione delle festività di primavera. Le grotte carsiche, incastonate nel cuore del Vallo di Diano, si confermano una meta privilegiata per il turismo pasquale, non solo per la loro straordinaria bellezza e le affascinanti scoperte che offrono, ma, anche grazie alla loro fruibilità in ogni condizione meteo e a una temperatura interna stabile durante tutto l’anno. Una caratteristica che le rende particolarmente adatte anche nei giorni di Pasquetta, spesso funestati da piogge o sbalzi climatici.