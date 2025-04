Campania Fingendosi carabinieri derubano 98enne | due giovani arrestati in autostrada

Si sono finti carabinieri per ingannare una donna di 98 anni e rubarle tutti i suoi gioielli, comprese le fedi nuziali. Due giovani di 21 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati nel pomeriggio di giovedì 10 aprile in provincia di Salerno.

Truffe agli anziani fatte da finti carabinieri, 50 vittime: fra gli arrestati c'è anche un attore di Gomorra. Lecce, sei truffe ad anziani soli in 3 giorni fingendosi carabinieri: arrestati un uomo e una donna della Campania. "Sua figlia ha investito un uomo, servono soldi": ecco la truffa dell'incidente. Campania. Fingendosi carabinieri derubano 98enne: due giovani arrestati in autostrada. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive agro24.it:) Finti carabinieri derubano anziana di 98 anni: arrestati due giovani - I due sono stati intercettati dalla Polizia Stradale a bordo di una Fiat 500 X mentre percorrevano l'autostrada A3, nei pressi della barriera di Nocera Inferiore..

(Secondo quanto riportato da catanzaroinforma.it:) Truffa a un anziano fingendosi carabinieri: arrestato un uomo, denunciata una minore - I due, residenti in Campania, avevano raggirato un vedovo di Soveria Simeri sottraendogli denaro e gioielli. Bloccati in fuga dai militari dell'Arma di Girifalco, recuperata la refurtiva ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Caraffa: truffano un’anziana fingendosi carabinieri, arrestati tre truffatori. - Nei giorni scorsi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco ha arrestato in flagranza di reato tre persone – due fratelli e la moglie di uno di loro, residenti in Campania ...