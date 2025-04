Cambiaso vuole ripetersi contro il Lecce magari proprio in quella porzione di partita | la statistica che lo esalta soprattutto all’Allianz Stadium!

Cambiaso vuole dare continuità al gol messo a segno nella gara d’andata contro il Lecce: c’è una statistica che gli “suggerisce” quando poter realizzare una marcaturaAndrea Cambiaso intende essere un protagonista di Juve Lecce, sfida che chiuderà il sabato della 32^ giornata di Serie A. Dopo aver segnato nella sfida d’andata, finita per 1-1, il numero 27 bianconero vuole ripetersi anche per il match dell’Allianz Stadium. magari con una rete nell’ultima mezz’ora di gioco, statistica in cui eccelle particolarmente da quando gioca per i bianconeri.DATO – «L’ultimo gol in Serie A di Andrea Cambiaso è stato segnato proprio contro il Lecce, nella gara di andata di questo torneo. Tutte le cinque reti del difensore della Juventus sono arrivate nell’ultima mezz’ora di gara, tre di queste all’Allianz Stadium. Juventusnews24.com - Cambiaso vuole ripetersi contro il Lecce, magari proprio in quella “porzione” di partita: la statistica che lo esalta soprattutto all’Allianz Stadium! Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24dare continuità al gol messo a segno nella gara d’andatail: c’è unache gli “suggerisce” quando poter realizzare una marcaturaAndreaintende essere un protagonista di Juve, sfida che chiuderà il sabato della 32^ giornata di Serie A. Dopo aver segnato nella sfida d’andata, finita per 1-1, il numero 27 bianconeroanche per il match dell’Allianzcon una rete nell’ultima mezz’ora di gioco,in cui eccelle particolarmente da quando gioca per i bianconeri.DATO – «L’ultimo gol in Serie A di Andreaè stato segnatoil, nella gara di andata di questo torneo. Tutte le cinque reti del difensore della Juventus sono arrivate nell’ultima mezz’ora di gara, tre di queste

