Calciomercato Juventus una rivale italiana può rovinare i piani bianconeri | pronta un’offerta importante per un obiettivo! Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il Milan è pronto a sferrare l'attacco per De Cuyper. Il terzino sinistro del Bruges è stato individuato da tempo in qualità di possibile sostituto di Theo Hernandez, nel caso in cui il francese lasciasse i rossoneri al termine della stagione. Per portarlo a Milanello occorre staccare un assegno da almeno 25 milioni di euro. Da segnalare come sul promettente esterno belga si registri anche il forte interesse del Calciomercato Juventus.

