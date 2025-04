Calcio femminile cinquina del Milan contro la Fiorentina e tris della Lazio nel 24 turno

turno della seconda fase del campionato di Calcio femminile di Serie A 2024-2025. Nella 24ª giornata, del computo totale, si è assistito alla sfida della Poule Scudetto tra Milan e Fiorentina e al confronto della Poule Salvezza tra Sampdoria e Lazio.Alla Puma House of Football le rossonere avevano voglia di avvicinarsi al quarto posto occupato dalle viola in classifica generale e così è stato. Match pirotecnico, come si suol dire, sul rettangolo di gioco meneghino col Diavolo a spuntarla 5-3. La doppietta di Ijeh nella prima frazione e le marcature di Arrigoni, Renzotti e Koivisto hanno reso il passivo pesante per le gigliate. Toscane in cui la sola Madelen Janogy ha dimostrato di esserci, grazie a una tripletta.Nel confronto per le zone basse la Sampdoria era attesa al difficile incontro con la Lazio, squadra più in forma della Poule di riferimento. Oasport.it - Calcio femminile, cinquina del Milan contro la Fiorentina e tris della Lazio nel 24° turno Leggi su Oasport.it Calato il sipario sui primi due incontri del sestoseconda fase del campionato didi Serie A 2024-2025. Nella 24ª giornata, del computo totale, si è assistito alla sfidaPoule Scudetto trae al confrontoPoule Salvezza tra Sampdoria e.Alla Puma House of Football le rossonere avevano voglia di avvicinarsi al quarto posto occupato dalle viola in classifica generale e così è stato. Match pirotecnico, come si suol dire, sul rettangolo di gioco meneghino col Diavolo a spuntarla 5-3. La doppietta di Ijeh nella prima frazione e le marcature di Arrigoni, Renzotti e Koivisto hanno reso il passivo pesante per le gigliate. Toscane in cui la sola Madelen Janogy ha dimostrato di esserci, grazie a una tripletta.Nel confronto per le zone basse la Sampdoria era attesa al difficile incon la, squadra più in formaPoule di riferimento.

