Calcio e scommesse, quelle foto al tavolo da gioco.

AGI - Tra le numerose conversazioni riportate in un'annotazione nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle presunteillegali, spunta una, visibile sul sito www.agi.it, a corredo della chat ‘Las Vegas' che mostra alcuni calciatori della nazionale Under 21 impegnati in unda. Partecipanti alla chat Della chat, “composta da 4885 messaggi”, fanno parte diversi calciatori tra i quali Raul Bellanova (indagato persu siti illegali), Sebastiano Esposito, Alessandro Plizzari. Analisi degli investigatori Gli investigatori scrivono: “Dall'analisi emerge che la chat è stata creata da Marco Sala (anch'egli calciatore, ndr) e che i partecipanti la utilizzavano per organizzare delle partite di Poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiri della nazionale italiana di, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno”.