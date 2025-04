British Steel può tornare nelle mani del governo L’ok dei Comuni

Jonathan Reynolds, ministro delle Attività Produttive, ha definito "un'opzione probabile" quella della nazionalizzazione vera e propria dell'azienda siderurgica con sede a Scunthorpe, in Inghilterra orientale.

