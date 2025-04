Bove Colpani e Toldo a Pontedera per le finali di calcio paralimpico

Pontedera (Pisa), 12 aprile 2025 – Una mattina di sport, inclusione e passione con la finale regionale del torneo dcps (Divisione calcio paralimpico e Sperimentale) della Figc al campo “Marconcini” di Pontedera. Fotocronache Germogli In campo calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche arrivati da tutta la Toscana. Edoardo Bove, Francesco Toldo e Andrea Colpani ospiti d’onore di un’iniziativa segnata da entusiasmo, divertimento e gioia. Lo slogan della mattina: il calcio è di tutti. Bove, Toldo e Colpani alle finali Figc di calcio paralimpico e sperimentale a Pontedera "Per me è una grande emozione essere qui oggi – ha detto Bove – vedere i ragazzi divertirsi in campo è il motivo per cui ho iniziato a giocare a calcio. Una bellissima giornata. Lanazione.it - Bove, Colpani e Toldo a Pontedera per le finali di calcio paralimpico Leggi su Lanazione.it (Pisa), 12 aprile 2025 – Una mattina di sport, inclusione e passione con la finale regionale del torneo dcps (Divisionee Sperimentale) della Figc al campo “Marconcini” di. Fotocronache Germogli In campo calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche arrivati da tutta la Toscana. Edoardo, Francescoe Andreaospiti d’onore di un’iniziativa segnata da entusiasmo, divertimento e gioia. Lo slogan della mattina: ilè di tutti.alleFigc die sperimentale a"Per me è una grande emozione essere qui oggi – ha detto– vedere i ragazzi divertirsi in campo è il motivo per cui ho iniziato a giocare a. Una bellissima giornata.

