Bonelli Avs | Giorgia Meloni dirà signorsì a Trump

Giorgia Meloni dirà signorsì a Trump. dirà "sì": all'acquisto di gas americano, che costa molto; all'acquisto di armi statunitensi; all'importazione di carni piene di ormoni e di prodotti agricoli americani ricchi di pesticidi. Tanti "sì" che non vanno certo nella direzione dell'interesse nazionale e della tutela della salute e dell'ambiente", lo ha detto Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

