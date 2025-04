BigMama | L’Italia è triste con un governo che fa la guerra alla comunità LGBTQ+ Non capisco perché l’amore che proviamo tra noi debba dare fastidio

BigMama è stata appena “promossa” per il secondo anno consecutivo alla co-conduzione del Concertone del Primo Maggio di Roma assieme ai riconfermati Noemi e Ermal Meta. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009. BigMama partirà a giugno con il suo nuovo tour estivo e sarà anche la co-conduttrice con Gabriele Corsi del commento italiano dell’Eurovision Song Contest 2025, al via dal 13 maggio in Svizzera.La cantautrice ha tracciato un bilancio della sua vita privata e professionale a Vanity Fair: “Si lotta ogni giorno. Diciamo che ne ho passate tante. Ancora, purtroppo, soffro i commenti degli hater sui social. Per una che è stata bullizzata non è semplice, mi riporta in mente al passato. Ma ne sto parlando con la psicologa, ci sto lavorando”. Ilfattoquotidiano.it - BigMama: “L’Italia è triste, con un governo che fa la guerra alla comunità LGBTQ+. Non capisco perché l’amore che proviamo tra noi debba dare fastidio” Leggi su Ilfattoquotidiano.it è stata appena “promossa” per il secondo anno consecutivoco-conduzione del Concertone del Primo Maggio di Roma assieme ai riconfermati Noemi e Ermal Meta. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009.partirà a giugno con il suo nuovo tour estivo e sarà anche la co-conduttrice con Gabriele Corsi del commento italiano dell’Eurovision Song Contest 2025, al via dal 13 maggio in Svizzera.La cantautrice ha tracciato un bilancio della sua vita privata e professionale a Vanity Fair: “Si lotta ogni giorno. Diciamo che ne ho passate tante. Ancora, purtroppo, soffro i commenti degli hater sui social. Per una che è stata bullizzata non è semplice, mi riporta in mente al passato. Ma ne sto parlando con la psicologa, ci sto lavorando”.

