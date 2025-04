Big Mama su educazione affettiva | La scuola un disastro al responsabilità ricade sempre su docenti e genitori

Mama, al secolo Marianna Mammone, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha espresso critiche nei confronti del sistema educativo italiano, in particolare per la mancanza di educazione affettiva nelle scuole. Secondo BigMama, la responsabilità di questa carenza ricade su docenti e genitori, sottolineando come l'assenza di un'educazione affettiva strutturata contribuisca al perpetuarsi di dinamiche patriarcali e alla mancanza di consapevolezza emotiva tra i giovani.L'articolo Big Mama su educazione affettiva: “La scuola un disastro, al responsabilità ricade sempre su docenti e genitori . Leggi su Orizzontescuola.it La cantante Big, al secolo Marianna Mammone, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha espresso critiche nei confronti del sistema educativo italiano, in particolare per la mancanza dinelle scuole. Secondo Big, ladi questa carenzasu, sottolineando come l'assenza di un'strutturata contribuisca al perpetuarsi di dinamiche patriarcali e alla mancanza di consapevolezza emotiva tra i giovani.L'articolo Bigsu: “Laun, alsu

Potrebbe interessarti anche:

Educazione affettiva e sessuale - gli esperti dell'Asl entrano a scuola : l'esperienza al 'Marconi'

Riprende, dopo qualche anno di interruzione dopo gli anni della pandemia, il progetto di educazione alla salute incentrato sull’educazione affettiva e sessuale. L'iniziativa, effettuata in ...

Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane

Nonostante i buoni risultati, i corsi sono ancora pochi e le iniziative sono spesso contrastate da organizzazioni ultracattoliche e da partiti di destra. Storie e percorsi in un liceo di Roma. ...

Educazione sessuo-affettiva : perché l’Italia è indietro e la Svezia no

Tra i saggi che affrontano la contemporaneità, spiccano quei libri che informano e riescono a decifrare la società, riconoscendone i limiti e le possibilità di cambiamento. Un tema urgente è ...

Big Mama su educazione affettiva: "La scuola un disastro, al responsabilità ricade sempre su docenti e genitori. Patriarcato, BigMama: "La colpa è sempre di docenti e genitori. Scuola? Un disastro, non fa educazione affettiva, niente". BigMama: «L’Italia fa la guerra alle persone queer. I femminicidi? Il problema sono le scuole e le famiglie. Il mio modello? Raffaella Carrà. Cedolino di aprile 2025 di docenti e personale Ata, è stato inserito lo 0,6% dello stipendio tabellare di indennità di vacanza contrattuale. Violenza di genere, necessario investire sulla scuola e l’educazione affettiva. Educazione affettiva nelle scuole italiane, problema nel Sud. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive informazione.it:) “Fa la guerra alle persone LGBTQ”. Big Mama accusa il governo Meloni - Un governo descritto come l’avversario ideologico della comunità Lgbtq e di qualsiasi diversità. L’Italia, di conseguenza, dipinta come un Paese che fa la guerra agli omosessuali e non solo. Quello ch ...

(Come riferisce tecnicadellascuola.it:) Patriarcato, BigMama: “La colpa è sempre di docenti e genitori. Scuola? Un disastro, non fa educazione affettiva, niente” - La cantante BigMama, al secolo Marianna Mammone, 25 anni, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato di temi cari alla scuola, come l’educazione sessuale e affettiva a scuola, e il bu ...

(Il quotidiano superando.it ha riportato che:) Per un programma di educazione affettiva e sessuale nelle scuole - Riteniamo che la causa di questa situazione sia da imputare all’assenza di un’educazione affettiva e sessuale nel nostro Paese. La Legge di Bilancio per il 2025 [Legge 207/24, N.d.R.], accogliendo un ...