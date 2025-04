Beetlejuice 3 confermato dai vertici Warner insieme ad altri film attesissimi

Beetlejuice torna ancora una volta al centro dell’attenzione. I CEO di Warner Bros, Mike De Luca e Pam Abdy hanno rivelato che Beetlejuice 3 è in sviluppo. La notizia è giunta durante un’intervista con Deadline, dove entrambi hanno condiviso aggiornamenti sul futuro del franchise, rivelando l’intenzione di proseguirlo.Ecco la dichiarazione completa (Deadline)MIKE DE LUCA: Ci siamo quasi. Sì, i contratti non sono ancora stati firmati del tutto, ma la cosa è imminentePAM ABDY: Tra i progetti che ci entusiasmano di più c’è sicuramente il film su Gollum con Andy Serkis, e poi Drew Goddard sta scrivendo un nuovo Matrix. Siamo davvero elettrizzati all’idea che Amblin, insieme a Chris Columbus, stia sviluppando nuovi capitoli per i franchise di Gremlins e The Goonies. Cinemaserietv.it - Beetlejuice 3 confermato dai vertici Warner (insieme ad altri film attesissimi) Leggi su Cinemaserietv.it Dopo oltre trent’anni dalla sua prima apparizione,torna ancora una volta al centro dell’attenzione. I CEO diBros, Mike De Luca e Pam Abdy hanno rivelato che3 è in sviluppo. La notizia è giunta durante un’intervista con Deadline, dove entrambi hanno condiviso aggiornamenti sul futuro del franchise, rivelando l’intenzione di proseguirlo.Ecco la dichiarazione completa (Deadline)MIKE DE LUCA: Ci siamo quasi. Sì, i contratti non sono ancora stati firmati del tutto, ma la cosa è imminentePAM ABDY: Tra i progetti che ci entusiasmano di più c’è sicuramente ilsu Gollum con Andy Serkis, e poi Drew Goddard sta scrivendo un nuovo Matrix. Siamo davvero elettrizzati all’idea che Amblin,a Chris Columbus, stia sviluppando nuovi capitoli per i franchise di Gremlins e The Goonies.

Potrebbe interessarti anche:

Jannik Sinner secondo Australian Open e record di ascolti per Discovery Warner Bros (NOVE / Eurosport)

Jannik Sinner continua a scrivere pagine indelebili nella storia del tennis mondiale, conquistando per il secondo anno consecutivo il prestigioso titolo degli Australian Open. Il tennista italiano ha ...

MultiVersus chiude con la Stagione 5 - il gioco va offline e Warner Bros. rivela i motivi della chiusura

MultiVersus si avvia alla chiusura definitiva del suo supporto online con la fine della Stagione 5, prevista per il 30 maggio 2025. Da quel momento in poi, i server verranno disattivati e di ...

La causa “Blade Runner” contro Tesla e Warner Bros. va avanti

Il contenzioso tra Alcon Entertainment e i colossi Tesla e Warner Bros non è finito. Un giudice federale della Corte Distrettuale della California Centrale, George Wu, ha deciso che la causa potrà ...

Beetlejuice 3: Il Terzo Capitolo è Ufficialmento en Sviluppo!. Beetlejuice 3 confermato dai vertici Warner (insieme ad altri film attesissimi). Beetlejuice 3 | il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo!. Beetlejuice 3: il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo!. Beetlejuice 3: confermato il sequel del film di Tim Burton. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Beetlejuice 3 confermato dai vertici Warner (insieme ad altri film attesissimi) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(L’agenzia cinefilos.it ha pubblicato che:) Beetlejuice 3: il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo! - I vertici della Warner Bros. hanno confermato in via ufficiosa che Beetlejuice 3 è attualmente in fase di sviluppo.

(In base alle informazioni di ecodelcinema.com:) Beetlejuice 3: Warner Bros annuncia ufficialmente l’inizio della produzione del terzo capitolo - Warner Bros annuncia lo sviluppo di Beetlejuice 3, con i produttori Pam Abdy e Michael De Luca al lavoro. Il ritorno di Tim Burton resta un tema centrale nelle discussioni.