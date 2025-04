Basta un guizzo di Fila il Venezia batte il Monza e si porta a -2 dalla salvezza Notte fonda per Nesta

Venezia-Monza, 32a giornata di Serie A TABELLINO Venezia-Monza 1-0 MARCATORI: 72` Fila (V) Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli (61` Haps), Id. Leggi su Calciomercato.com , 32a giornata di Serie A TABELLINO1-0 MARCATORI: 72`(V)(3-5-2): Radu; Marcandalli (61` Haps), Id.

Potrebbe interessarti anche:

Venezia-Monza Streaming Gratis : dove vedere la Serie A in Diretta Live

Alle porte un grande sabato di Serie A con le sfide della 32ª giornata. Alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio di Venezia-Monza al Penzo, match cruciale nella lotta salvezza. L’andamento ...

DIRETTA Serie A - Venezia-Monza | Segui la cronaca LIVE

Dopo l’anticipo di ieri sera tra l’Udinese e il Milan, il sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A parte subito con un match molto importante in ottica salvezza Ci avviciniamo ...

Venezia-Monza : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Sfida sul fondo della classifica nella 32esima giornata di Serie A: Venezia-Monza. Allo stadio Pier Luigi Penzo va in scena lo scontro tra le...

(Da quanto emerge da corrieredelveneto.corriere.it:) Lecce-Venezia 1-1, gli arancioneroverdi non vanno oltre il pari al Via del Mare - La vittoria manca dal 22 dicembre e la zona salvezza resta distante 5 punti: non basta la rete del vantaggio, i salentini poi recuperano ...