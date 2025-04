Basket serie A2 | Ferraroni Juvi Cremona-Bi Emme Service Libertas Livorno in diretta

Libertas Livorno di coach Di Carlo oggi, sabato 12 aprile, in quel di Cremona. Alle 20.30 la palla a due di una sfida che mette in palio punti pesanti in vista della volata finale. Al PalaRadi, contro la Juvi, pronostico aperto. Due squadre appaiate a quota 24 punti in. Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Ferraroni Juvi Cremona-Bi. Emme Service Libertas Livorno in diretta Leggi su Livornotoday.it Scontro salvezza per ladi coach Di Carlo oggi, sabato 12 aprile, in quel di. Alle 20.30 la palla a due di una sfida che mette in palio punti pesanti in vista della volata finale. Al PalaRadi, contro la, pronostico aperto. Due squadre appaiate a quota 24 punti in.

