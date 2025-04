Unlimitednews.it - Baroni “Giocare partite come il derby la cosa più bella”

ROMA (ITALPRESS) – Affrontare l’ultima parte di stagione con la gioia e l’entusiasmo didecisive, conquistate con un percorso lunga tutta la stagione. Questo lo spirito che Marcovuole infondere ai suoi alla vigilia deltra Lazio e Roma, un match importante in chiave Europa: “Se siamo qui è perché c’è stato un percorso, lapiùè arrivare in fondo e sentire l’importanza delleche giochi”, ha infatti dichiarato in conferenza stampa.E, in effetti, questi sono giorni in cui i biancocelesti si giocano tutto o quasi, visto che ilcapitolino arriva tra le duedei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt: “Ilsi puòanche subito dopo un’altra partita, perchè è una gara straordinaria. Sappiamo di dover fare una partita di voglia e determinazione.