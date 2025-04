Barcellona arrestato trapper Simba La Rue fuggito dall' Italia dopo condanna definitiva per la sparatoria a Milano sarà estradato

trapper "non era latitante, ma in Spagna per lavoro" Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona. Il trapper di origini tunisine, vero nome Mohamed Lamine Saida, è stato arrestato ieri in Spagna in esecuzione di un ordine per la carcerazione dovuto a due condanne defi Ilgiornaleditalia.it - Barcellona, arrestato trapper Simba La Rue fuggito dall'Italia dopo condanna definitiva per la sparatoria a Milano, sarà estradato Leggi su Ilgiornaleditalia.it Secondo il suo legale il"non era latitante, ma in Spagna per lavoro"La Rue è stato. Ildi origini tunisine, vero nome Mohamed Lamine Saida, è statoieri in Spagna in esecuzione di un ordine per la carcerazione dovuto a due condanne defi

