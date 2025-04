Bankitalia | rating migliore non stupisce

Bankitalia, Panetta, commenta l'aumento del rating italiano deciso da S&P. "Le condizioni dell'economia italiana sono cambiate -spiega- è cambiato il modo di condurre i conti pubblici che sono gestiti con ragionevolezza, con attenzione, a coniugare esigenze economia e necessità di contenere il debito" "Oggi siamo un creditore nei confronti dei Paesi esteri,quindi non solo non mi stupisce ma potrebbe ancora migliorare" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.25 "Non sono sorpreso, anzi me lo aspettavo". Così il govenatore di, Panetta, commenta l'aumento delitaliano deciso da S&P. "Le condizioni dell'economia italiana sono cambiate -spiega- è cambiato il modo di condurre i conti pubblici che sono gestiti con ragionevolezza, con attenzione, a coniugare esigenze economia e necessità di contenere il debito" "Oggi siamo un creditore nei confronti dei Paesi esteri,quindi non solo non mima potrebbe ancora migliorare"

