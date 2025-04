Bande sonore sull’A1 e proteste per il rumore Autostrade corre ai ripari

Bande sonore non saranno tolte ma sarà effettuata una nuova configurazione di questi dissuasori di velocità posti, nelle scorse settimane, sulla carreggiata nord dell’A1, in prossimità della galleria del Colle. Questa la risposta di Autostrade per l’Italia alla richiesta trasmessa, nei giorni scorsi, dal primo cittadino di Calenzano Giuseppe Carovani con l’invito alla società a trovare una soluzione alternativa all’attuale configurazione dei dispositivi che, al passaggio dei mezzi e in particolare di quelli pesanti, generano un forte rumore, creando notevole disagio ai residenti sul territorio e in particolare a quelli della frazione del Colle. Decisamente preoccupati, fra l’altro, per il fatto che fra poco si apriranno le finestre e il frastuono potrebbe essere ancora più avvertito. Lanazione.it - Bande sonore sull’A1 e proteste per il rumore. Autostrade corre ai ripari Leggi su Lanazione.it Calenzano, 12 aprile 2025 – Lenon saranno tolte ma sarà effettuata una nuova configurazione di questi dissuasori di velocità posti, nelle scorse settimane, sulla carreggiata nord dell’A1, in prossimità della galleria del Colle. Questa la risposta diper l’Italia alla richiesta trasmessa, nei giorni scorsi, dal primo cittadino di Calenzano Giuseppe Carovani con l’invito alla società a trovare una soluzione alternativa all’attuale configurazione dei dispositivi che, al passaggio dei mezzi e in particolare di quelli pesanti, generano un forte, creando notevole disagio ai residenti sul territorio e in particolare a quelli della frazione del Colle. Decisamente preoccupati, fra l’altro, per il fatto che fra poco si apriranno le finestre e il frastuono potrebbe essere ancora più avvertito.

Potrebbe interessarti anche:

Musica : l ’atmosfera intima e ricca di suggestioni sonore di Gianluca Becuzzi live al Punk Tank Café

Venerdì 24 gennaio il Punk Tank Café di Napoli ospiterà un evento per gli appassionati di musica sperimentale. A partire dalle ore 22:00, in Piazza Dante 40, Gianluca Becuzzi, porterà il suo live in ...

"Ho un sensazione - quelle bande...". Roby Facchinetti - verità atroce sulla rapina in casa sua | Video

"Cambi le abitudini e cambi anche tu". Roby Facchinetti parla di "un'esperienza brutta, tremenda". E lo fa alle telecamere di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 17 febbraio. Qui ...

Domenica concerto finale delle bande

Domenica, alle 17, al teatro Alfieri, si terrà il concerto finale della XX edizione del corso ’Maestri per banda’. Dirige il concerto finale, l’ormai storico direttore dei corsi maestro Massimo ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Bande sonore sull’A1 e proteste per il rumore. Autostrade corre ai ripari - Nuova configurazione per i dissuasori di velocità che disturbano i cittadini. Carovani: "Ringrazio Aspi per la disponibilità all’ascolto che ha dimostrato".

(Risulta da fonti di lanazione.it che:) Strisce sonore sull’A1, protesta per il rumore: tante segnalazioni - Calenzano (Firenze), 2 aprile 2025 – Un rumore di sottofondo che disturba, e non poco. Fa molto discutere a Calenzano l’installazione di bande sonore nel tratto dell’A1 prima della Galleria di Colle ...

(Da quanto emerge da today.it:) Un 'cannone sonoro' usato sulla folla durante la maxi-protesta: "Un fischio terrificante, poi la nausea" - L'attenzione si è anche concentrata su una foto della protesta di sabato che mostra un veicolo della polizia con un'attrezzatura metallica fissata sul cofano che viene indicata come un possibile ...