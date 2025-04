Aversa Ivan Giglio lascia il gruppo Noi Aversani | Scelta frutto di una riflessione responsabile

Ivan Giglio ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal gruppo consiliare “Noi Aversani”, pur confermando la piena fiducia nell’amministrazione in carica. Aversa, Ivan Giglio lascia il gruppo “Noi Aversani”: “Scelta frutto di una riflessione responsabile” “È una Scelta che arriva al termine di un .L'articolo Aversa, Ivan Giglio lascia il gruppo “Noi Aversani”: “Scelta frutto di una riflessione responsabile” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, Ivan Giglio lascia il gruppo “Noi Aversani”: “Scelta frutto di una riflessione responsabile” Leggi su Teleclubitalia.it Ancora tensioni nella maggioranza guidata dal sindaco Matacena. Il consigliere comunaleha annunciato ufficialmente la sua uscita dalconsiliare “Noini”, pur confermando la piena fiducia nell’amministrazione in carica.il“Noini”: “di una” “È unache arriva al termine di un .L'articoloil“Noini”: “di una” Teleclubitalia.

Potrebbe interessarti anche:

Ivan e Mattia - morti nel tragico incidente in galleria a Pusiano. Due paesi sconvolti

Ivan Mezzera, 43 anni residente a Bellano e Mattia Mazzina, 42 anni, di Colico. Sono loro le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in galleria a ...

"Belle ragazze e uomini fenomeni da baraccone". Bufera su Eleonora e Ivan - De Martino sconvolto | Guarda

Sabato 15 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di annunciare il concorrente di questa serata, il padrone di casa ha ...

“Adesso posso dirlo”. Yulia dopo il Grande Fratello e Giglio : ora che è tutto finito è il momento di confessare

Il Grande Fratello è finito da meno di una settimana e come è ovvio in questi primi giorni post-reality l’attenzione è tutta sul ritorno alla vita vera dei finalisti e in generale dei concorrenti. ...

Aversa, Ivan Giglio: "Sindaco apra confronto con forze politiche per rilanciare azione amministrativa". Aversa, sicurezza dei pedoni: approvata mozione di Ivan Giglio per Via Atellana e stazione ferroviaria. Aversa al ballottaggio: 20 consiglieri già eletti. I due scenari se vince Matacena o Farinaro. Il ciclista Giglio positivo al doping. Ivan Giglio presenta un progetto rivoluzionario nello sport. Aversa, Ivan Giglio lascia il gruppo “Noi Aversani”: “Scelta frutto di una riflessione responsabile”. Ne parlano su altre fonti