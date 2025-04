Auto in fiamme sulla Provinciale 79 a Cassano i vigili del fuoco spengono il rogo

vigili del fuoco. Le squadre intervenute ieri a Cassano delle Murge, sulla strada Provinciale 79, per lo spegnimento di un incendio di un'Autovettura si sono trovate di fronte ad un vecchio mezzo utilizzato dal Corpo, che era stato indirizzato a. Baritoday.it - Auto in fiamme sulla Provinciale 79 a Cassano, i vigili del fuoco spengono il rogo Leggi su Baritoday.it Un intervento con un salto indietro bel tempo per idel. Le squadre intervenute ieri adelle Murge,strada79, per lo spegnimento di un incendio di un'vettura si sono trovate di fronte ad un vecchio mezzo utilizzato dal Corpo, che era stato indirizzato a.

Auto in fiamme sulla Provinciale 79 a Cassano, i vigili del fuoco spengono il rogo. Smottamenti sulla provinciale 79 Castellana a Treglio: chiusa temporaneamente. Auto incendiate a Vietri, il sindaco: "Presto nuove telecamere". Fiamme divampano in galleria: auto ridotta a una carcassa carbonizzata. Rogo a Cellino San Marco: in fiamme l’auto di un avvocato. Giudizio immediato per i due "corrieri" arrestati con 79 chili di droga a San Leone. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia baritoday.it ha pubblicato che:) Auto in fiamme sulla Provinciale 79 a Cassano, i vigili del fuoco spengono il rogo - Le squadre intervenute sul posto hanno agito su un mezzo che in passato aveva fatto parte della flotta di auto del Corpo: si trattava, infatti, di una vettura 'Campagnola' del 1972, acquistata dal nuo ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Auto distrutta da un'incendio a Loreto: le fiamme hanno avvolto anche un palo della luce - LORETO - Fiamme alte, tanto fumo e un'auto completamente carbonizzata. Allarme alle 18.30 di oggi a Loreto: i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 77, ...