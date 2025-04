Auto impazzita contromano sulla Statale e poi a folle velocità sulla ciclabile | panico a Riccione

contromano sulla Statale, fugge all’alt degli agenti e si lancia a folle velocità sulla pista ciclabile, sfrecciando come un razzo nel parco Chico Mendes di Riccione. Notte di follia nelle strade della Perla verde, con gli agenti della polizia locale che dopo un rocambolesco inseguimento sono riusciti a bloccare ed arrestare un 62enne che, al volante di una Panda, ha seminato il panico. Tutto comincia verso le 23 di ieri, quando una pattuglia, in servizio sulla Statale, incrocia la vettura del 62enne che procede verso Pesaro. La Pandainvade l’opposta corsia, rischiando quasi di andare a sbattere frontalmente contro l’Auto dei vigili. Gli agenti fanno inversione e accendono i lampeggianti per intimare all’Automobilista di fermarsi. Ilrestodelcarlino.it - Auto impazzita contromano sulla Statale e poi a folle velocità sulla ciclabile: panico a Riccione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 12 aprile 2025 – Ubriaco, con la patente sospesa a tempo intedeterminato, guida, fugge all’alt degli agenti e si lancia apista, sfrecciando come un razzo nel parco Chico Mendes di. Notte di follia nelle strade della Perla verde, con gli agenti della polizia locale che dopo un rocambolesco inseguimento sono riusciti a bloccare ed arrestare un 62enne che, al volante di una Panda, ha seminato il. Tutto comincia verso le 23 di ieri, quando una pattuglia, in servizio, incrocia la vettura del 62enne che procede verso Pesaro. La Pandainvade l’opposta corsia, rischiando quasi di andare a sbattere frontalmente contro l’dei vigili. Gli agenti fanno inversione e accendono i lampeggianti per intimare all’mobilista di fermarsi.

