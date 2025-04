Attori | Il Nuovo Singolo di Jack Bellezza Anticipa il Suo Primo EP

Attori”, terzo Singolo del cantautore orvietano Jack Bellezza, che Anticipa il Primo EP (in uscita a maggio), distribuito e promosso da (R)esisto. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni).Il Significato di “Attori”: Una Riflessione sulla VitaIl cantautore orvietano Jack Bellezza presenta il suo terzo Singolo, Attori, disponibile dal 11 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Questo brano Anticipa l’uscita del suo Primo EP, previsto per maggio 2025, distribuito e promosso da Resisto e con la produzione artistica di Michele Guberti (Massaga Produzioni).“Attori” non è solo una canzone, ma una riflessione profonda sul viaggio della vita. Jack Bellezza descrive il brano come una storia universale, quella di chiunque affronti il percorso della vita, con tutte le sue contraddizioni e le sue sfide. Spettacolo.periodicodaily.com - “Attori”: Il Nuovo Singolo di Jack Bellezza Anticipa il Suo Primo EP Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Disponibile dall’11 aprile 2025, su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio “”, terzodel cantautore orvietano, cheilEP (in uscita a maggio), distribuito e promosso da (R)esisto. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni).Il Significato di “”: Una Riflessione sulla VitaIl cantautore orvietanopresenta il suo terzo, disponibile dal 11 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Questo branol’uscita del suoEP, previsto per maggio 2025, distribuito e promosso da Resisto e con la produzione artistica di Michele Guberti (Massaga Produzioni).“” non è solo una canzone, ma una riflessione profonda sul viaggio della vita.descrive il brano come una storia universale, quella di chiunque affronti il percorso della vita, con tutte le sue contraddizioni e le sue sfide.

Potrebbe interessarti anche:

“8 Minuti” - Il Nuovo Singolo di Zak in Arrivo Domani 24 Gennaio 2025

Esce domani venerdì 24 gennaio 2025 in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “8 Minuti” per Indiebox Music, il nuovo singolo di Zak. “8 Minuti” di Zak disponibile dal ...

Pattinaggio artistico a rotelle : la squadra di singolo azzurra si raduna a Calenzano. I convocati

Prosegue il lavoro della Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle scorse ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato il lungo elenco di atleti che prenderanno ...

100 milioni in più per docenti tutor e orientatori - Valditara : “Valorizziamo gli insegnanti per una scuola a misura di ogni singolo alunno”

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stanzia 100 milioni di euro aggiuntivi per il tutoraggio e l'orientamento nelle scuole. L'emendamento, come già scritto nelle scorse ore, approvato al ...

"Attori": Il Nuovo Singolo di Jack Bellezza Anticipa il Suo Primo EP. ?“Attori” il nuovo singolo del cantautore orvietano Jack Bellezza che anticipa il primo EP. Val Kilmer, chi sono i figli Mercedes e Jack. Morto Jack Lilley, attore de «La casa nella prateria» e stuntman. Depp e Scamarcio: il faccia a faccia di Jack Sparrow con Lucci, i Tapiri d’oro dell’attore pugliese e l’ospitata in tandem per il film Modì. Martin Freeman e Jack Lowden saranno i protagonisti di un nuovo spettacolo teatrale in arrivo nel West End di Londra. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è virginradio.it:) Jack Black, nel nuovo inedito "I Feel Alive" la batteria è stata suonata da Dave Grohl. Ascoltalo qui - Jack Black ha pubblicato la settimana scorsa un nuovo inedito dal titolo "I Feel Alive", e farà parte della colonna sonora di A Minecraft Movie, il nuovo film con protagonista il rocker e attore in ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Jumanji 4 si farà, Jack Black è ancora scettico: "Ci crederò quando sarò sul set" - L'attore, ormai colonna portante del nuovo filone del franchise insieme a Dwayne Johnson, ha parlato della possibilità di continuare ...

(Da una nota di ecodelcinema.com si apprende che:) Jack Nicholson non si è ritirato: il regista James L. Brooks rivela nuovi dettagli sulla carriera dell’attore - La carriera dell’attore è stata costellata di successi e interpretazioni indimenticabili, e un suo nuovo film sarebbe accolto con entusiasmo da un pubblico affezionato. La storia di Jack Nicholson nel ...