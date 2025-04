Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alle truffe! Al nostro caro amico Zuckerberg di tutto questo non frega un ca**o, anzi ci guadagna”: la denuncia di Vasco Rossi – IL VIDEO

ha citato se stesso con il brano “Cosa succede in città“, pubblicato nel 1985 e tratto dal disco omonimo. L’artista con unpostato su Instagram mostra alcuni prodotti griffati col suo nome dscarpemagliette, ma anche l’uso improprio dell’immagine.“Vendono delle merci che non sono mie, sono delleorganizzate sui social, state attenti – tuona il rocker diretto ai suoi fan -. Aldinonun c.o,cianche dei soldi. Io posso anche fare querela, ma a queste persone basta spostare ilsu un altro indirizzo IP per ricominciare da capo senza problemi. Usano la mia faccia e la mia voce, ma queste sono tutte. L’unica difesa siete voi, state attenti.non sono io”.L'articolo “! Aldinonunci”: ladi– ILproviene da Il Fatto Quotidiano.