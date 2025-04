Oasport.it - ATP Barcellona, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi in tabellone. Carlos Alcaraz, il riferimento

Dal 14 al 20 aprile un altro prestigioso torneo sulla terra rossa è all’orizzonte. Stiamo parlando dell’ATP500 die sul mattone tritato catalanovorrà ribadire di essere il re di questa superficie, ricordando le sue affermazioni del 2022 e del 2023. Presente anche il vincitore dell’anno passato, il norvegese Casper Ruud, cresciuto nel mito di Rafa Nadal, a cui è dedicato il campo centrale di quest’evento.Un 500 di alti contenuti tecnici, viste le presenze anche del greco Stefanos Tsitsipas, dell’australiano Alex de Minaur, del danese Holger Rune e del russo Andrey Rublev. Attenzione particolare a Rune che, dopo il ritiro a Montecarlo per problemi fisici, vedremo se avrà recuperato per questa circostanza.In casa Italia, risultano iscritti, anche se soprattutto da parte del toscano è da capire se l’impegno sarà confermato o meno in relazione agli sforzi profusi nel Principato.