Atletica Zane Weir batte Fabbri a Gaborone | doppietta italiana nel Continental Tour

Zane Weir ha battuto Leonardo Fabbri nell’avvincente derby azzurro che ha animato la gara di getto del peso a Gaborone (Botswana), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). L’italo-sudafricano ha vinto con la misura di 20.83 metri, mentre il toscano si è dovuto accontentare della seconda piazza con il riscontro di 20.64 davanti al sudafricano Kyle Blignaut (20.32).I nostri portacolori erano alla loro prima uscita stagionale all’aperto e hanno scelto questo appuntamento per debuttare in un contesto outdoor perché la capitale del Botswana non è così lontana da Stellenbosch (Sudafrica), dove gli allievi di Paolo Dal Soglio si stanno allenando in questo periodo che fa seguito alla stagione indoor che non ha regalato i risultati a cui ambivano i due pesisti. Oasport.it - Atletica, Zane Weir batte Fabbri a Gaborone: doppietta italiana nel Continental Tour Leggi su Oasport.it ha battuto Leonardonell’avvincente derby azzurro che ha animato la gara di getto del peso a(Botswana), dove è andata in scena una tappa del World(livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). L’italo-sudafricano ha vinto con la misura di 20.83 metri, mentre il toscano si è dovuto accontentare della seconda piazza con il riscontro di 20.64 davanti al sudafricano Kyle Blignaut (20.32).I nostri portacolori erano alla loro prima uscita stagionale all’aperto e hanno scelto questo appuntamento per debuttare in un contesto outdoor perché la capitale del Botswana non è così lontana da Stellenbosch (Sudafrica), dove gli allievi di Paolo Dal Soglio si stanno allenando in questo periodo che fa seguito alla stagione indoor che non ha regalato i risultati a cui ambivano i due pesisti.

