Atletica Sara Nestola firma la rimonta impetuosa | bronzo agli Europei di corsa su strada!

Sara Nestola ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella mezza maratona che ha aperto gli Europei 2025 di corsa su strada, prima edizione di questa competizione continentale. L'azzurra si è resa protagonista di un finale davvero meraviglioso e in continua spinta, riuscendo così a meritarsi il terzo gradino del podio a Lovanio (Belgio), dove si è corso sotto un bel sole e una temperatura di circa 15 °C.La 23enne emiliana era infatti transitata in sesta posizione al decimo chilometro (33:48) e al quindicesimo (50.59), poi ha intensificato l'azione e ha recuperato un paio di posizioni, riuscendo così a portarsi al quarto posto alla fotocellula del ventesimo chilometro (1h07:50). L'azzurra sembrava doversi accontentare del piazzamento di rilievo e invece nel finale l'olandese Diane van Es, che aveva fatto gara di testa, è andata in crisi e non è nemmeno riuscita a tagliare il traguardo.

