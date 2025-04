Atletica Italia bronzo a squadre nella mezza maratona degli Europei su strada! Chiappinelli 5 Gressier dominatore

Europei 2025 di corsa su strada, prima edizione della competizione continentale su asfalto. Ad aprire le danze nel Brabante fiammingo sono state le mezze maratone, corse sotto un bel sole e una temperatura di circa 15 °C. Jimmy Gressier era il grande favorito e ha rispettato il pronostico sui 21,097 km riservati agli uomini, imponendosi in maniera autorevole al termine di una gara condotta in testa fin dalle prime battute.Il francese ha imposto un ritmo sostenuto già in partenza e dopo un chilometro è scappato via insieme al connazionale Valentin Gondouin, al norvegese Awet Nftalem Kibrab e all’irlandese Efrem Gidey. Il transalpino ha messo a dura prova la resistenza dei propri compagni di fuga e al terzo chilometro sembrava poter andare via da solo, ma con un grande sforzo Kibrab e Gidey sono riusciti a rientrare. Oasport.it - Atletica, Italia bronzo a squadre nella mezza maratona degli Europei su strada! Chiappinelli 5°, Gressier dominatore Leggi su Oasport.it A Lovanio (Belgio) si sono aperti gli2025 di corsa su, prima edizione della competizione continentale su asfalto. Ad aprire le danze nel Brabante fiammingo sono state le mezze maratone, corse sotto un bel sole e una temperatura di circa 15 °C. Jimmyera il grande favorito e ha rispettato il pronostico sui 21,097 km riservati agli uomini, imponendosi in maniera autorevole al termine di una gara condotta in testa fin dalle prime battute.Il francese ha imposto un ritmo sostenuto già in partenza e dopo un chilometro è scappato via insieme al connazionale Valentin Gondouin, al norvegese Awet Nftalem Kibrab e all’irlandese Efrem Gidey. Il transalpino ha messo a dura prova la resistenza dei propri compagni di fuga e al terzo chilometro sembrava poter andare via da solo, ma con un grande sforzo Kibrab e Gidey sono riusciti a rientrare.

