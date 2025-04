Atalanta al Gewiss c’è il Bologna per uno spareggio Champions Formazioni e diretta tv

Uno spareggio per l'Atalanta, passata in un mese dal sogno, realistico, dello scudetto, alla bagarre per i posti Champions. Un mese fa a Bergamo arrivava l'Inter per una sfida che poteva proiettare la squadra di Gasperini al comando della classifica, domani, con un distacco ormai siderale di dieci punti dalla vetta, al Gewiss nel lunch match delle 12.30 arriva il Bologna. Nerazzurri terzi con 58 punti, rossoblu quarti con 57: spareggio vero. Incontro che rappresenta un crocevia per entrambe le formazioni: chi vince vola verso la Champions, chi perde verrà risucchiato nella lotta per il quinto posto. Un pareggio potrebbe andare bene a entrambe, in un turno con il derby di Roma che potrebbe frenare la rincorsa di una delle due formazioni capitoline o entrambe in caso di pareggio.

