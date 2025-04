Ascolti TV 11 aprile 2025 | The Voice Senior trionfa su Rai 1 con il 21 9% di share

Ascolti tv di Venerdì 11 aprile 2025 certificano il successo di The Voice Senior su Rai 1, che conquista il primo posto negli Ascolti del prime time grazie a 3.271.000 spettatori e un ottimo 21,9% di share. Il programma condotto da Antonella Clerici continua a imporsi come uno dei talent show più amati del pubblico italiano.Vediamo nel dettaglio i dati Auditel e gli Ascolti TV delle principali reti nella fascia della prima serata.IndiceAscolti TV prima serata – Venerdì 11 aprile 2025Rai 1Rai 2Rai 3Rete 4Canale 5Italia 1LA7TV8NOVEDati Auditel Ascolti TV dell’11 aprile 2025Ascolti TV prima serata – Venerdì 11 aprile 2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di venerdì 11 aprile:Rai 1The Voice Senior3.271.000 spettatori 21,9% shareIl talent dedicato alle voci over continua a emozionare e intrattenere, mantenendo un pubblico fedele. .com - Ascolti TV 11 aprile 2025: “The Voice Senior” trionfa su Rai 1 con il 21.9% di share Leggi su .com Glitv di Venerdì 11certificano il successo di Thesu Rai 1, che conquista il primo posto neglidel prime time grazie a 3.271.000 spettatori e un ottimo 21,9% di. Il programma condotto da Antonella Clerici continua a imporsi come uno dei talent show più amati del pubblico italiano.Vediamo nel dettaglio i dati Auditel e gliTV delle principali reti nella fascia della prima serata.IndiceTV prima serata – Venerdì 11Rai 1Rai 2Rai 3Rete 4Canale 5Italia 1LA7TV8NOVEDati AuditelTV dell’11TV prima serata – Venerdì 11Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di venerdì 11:Rai 1The3.271.000 spettatori 21,9%Il talent dedicato alle voci over continua a emozionare e intrattenere, mantenendo un pubblico fedele.

Potrebbe interessarti anche:

ASCOLTI TV 1 APRILE 2025 : L’ALLEGRIA DI STEP TRA EMPOLI-BOLOGNA - MORGANE - LE IENE E FLORIS

ASCOLTI TV 1 APRILE 2025 • Martedì • Ascolti tv martedì 1 aprile 2025 con la Coppa Italia su Canale 5, Morgane Detective Geniale e Stasera Tutto è Possibile. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A ...

Ascolti TV | Martedì 1 Aprile 2025. STEP vola al 18.2% - Morgane (13.1%) supera la Coppa Italia (10.8%)

Nella serata di ieri, martedì 1 aprile 2025, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.221.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 Aprile 2025

Nella serata di ieri, mercoledì 9 aprile 2025, su Rai1 Una commedia pericolosa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima puntata di Tutto quello che ho ha conquistato ...

Ascolti tv ieri venerdì 11 aprile chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Propaganda Live, Quarto Grado. Ascolti tv venerdì 11 aprile: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento. Ascolti tv dell’11 aprile, Antonella Clerici e l’ultimo scontro con Tradimento. Le pagelle, gli ascolti e i top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Quarto Grado intriga. RAI * "ASCOLTI TV" - 11/4 - INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 434 MILA SPETTATORI; SHARE 31,7%. / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 150 MILA SPETTATORI; SHARE 28%.. Le pagelle, gli ascolti e i top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Quarto Grado intriga. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive fanpage.it:) Ascolti tv venerdì 11 aprile: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento - Nella serata di venerdì 11 aprile 2025 a vincere la sfida degli ascolti tv è stata la finale di The Voice Senior con 3 ...

(Come riferisce rai.it:) Ascolti Tv di venerdì 11 aprile - TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 775 mila spettatori; share 25,7% “The Voice Senior” conferma il gradimento del pubblico anche nella serata finale e Rai 1 si aggiudica il prime time di ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Tradimento (al serale) non decolla, Quarto Grado intriga - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 11 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da ...