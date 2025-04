In occasione del 30°del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti,è felice di annunciare una nuovazione con www..it, portale ufficiale del MEI e del Circuito delle Realtà Musicali Indipendenti Italiane: una rete che include etichette,, festival, promoter, editori, videomaker e tutte le figure professionali del panorama musicale emergente italiano.MEI 2025,con.it per OffrireagliNel 2025, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti festeggia il suo 30°. In questa occasioneè entusiasta di annunciare una nuova e importantezione con.it, il portale ufficiale del MEI e del Circuito delle Realtà Musicali Indipendenti Italiane. Questo accordo rappresenta una straordinariaper gliche desiderano entrare nel mercato musicale italiano.

Spettacolo.periodicodaily.com - Artowork Collabora con MEIweb.it, Nuove Opportunità per gli Artisti Internazionali al 30° Anniversario del MEI

Potrebbe interessarti anche:

Mister Movie | Sognando Ballando con le Stelle - ecco i primi vip concorrenti per il 25° anniversario

Il 9 maggio prossimo, Milly Carlucci farà il suo ritorno in prima serata su Rai Uno con un edizione speciale di Ballando con le Stelle, intitolata Sognando Ballando con le Stelle. Questo spin-off ...

L’anniversario della Liberazione. Ottant’anni fa cambiò la Storia : "Ricco cartellone di iniziative"

Quel fatidico 10 aprile di 80 anni fa la Storia prese la strada che percorriamo oggi. "Una ricorrenza che l’amministrazione vuole celebrare in modo forte, dando spazio alla ricostruzione storica e ...

Il sacrificio degli Alpini. Sfilata nell’anniversario della battaglia di Russia

La città di Ferrara ha ospitato nella mattinata di ieri la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Nikolajewka. Questo nell’82° anniversario dell’evento (avvenuto durante la Seconda guerra ...

Artowork Collabora con MEIweb.it, Nuove Opportunità per gli Artisti Internazionali al 30° Anniversario del MEI.

La Noce: Libera, il primo album, in collaborazione con Cecilia Lavatore.

Indiescreti #178 La nuova classifica di Indieffusione in collaborazione con meiweb.it – In testa Rico.

Indiescreti #171 La nuova classifica di Indieffusione in collaborazione con meiweb.it – In testa Arizona Carchedi.

Parte Eufonica il 10 e 11 maggio a Bologna con l'Anteprima Mei per i 30 anni |.

RIO ARI O. Luca Carboni, 40 anni tra musica e arte per ART CITY Bologna 2025.