Arriva Doc su Rai1 a maggio la versione americana della serie con Luca Argentero

maggio andrà in onda su Rai1 la versione americana della serie che ha spopolato in Italia negli anni scorsi. Protagonista una dottoressa, l'attrice Molly Parker, che perde la memoria dopo un incidente. Negli Stati Uniti il prodotto ha ottenuto un enorme successo. Leggi su Fanpage.it A partire daandrà in onda sulache ha spopolato in Italia negli anni scorsi. Protagonista una dottoressa, l'attrice Molly Parker, che perde la memoria dopo un incidente. Negli Stati Uniti il prodotto ha ottenuto un enorme successo.

Stop a Il Paradiso delle Signore a maggio 2025 : ecco quale Soap arriverà al suo posto su Rai1

Il Paradiso delle Signore va in pausa a maggio 2025. Scopriamo insieme quale altro appuntamento e quali altre storie ci faranno compagnia nel pomeriggio estivo di Rai1.

Gerri : Ecco il trailer della Nuova Serie Crime di Rai1 con Giulio Beranek e Valentina Romani in arrivo il 5 maggio 2025

Un nuovo crime sta per arrivare su Rai1. Scopriamo il trailer di Gerri, la fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani su Rai1 dal 5 maggio 2025.

Stefano De Martino in prima serata su Rai1 a maggio. Per Affari Tuoi ipotesi prolungamento

Rai vuole sfruttare a pieno il momento d'oro di Stefano De Martino, che sarà in prime time sulla prima rete venerdì 2 maggio. Inoltre è concreta la possibilità di un prolungamento di Affari Tuoi ...

