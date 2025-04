Ambesi sicuro | Musetti in top10? Questione di settimane Pellegrini andrebbe consigliata

Musetti e la conquista della prima semifinale in un Masters 1000 della carriera sono i temi principali dell’ultima puntata di TennisMania, il programma sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Una puntata ricca di argomenti, con la sfida tra Alcaraz e Fils, ma anche le parole di Federica Pellegrini sulla squalifica di Jannik Sinner.Ambesi ha rimarcato l’importanza del successo di Musetti: “Una vittoria importante perchè Musetti raggiunge il suo best ranking matematicamente. Male che vada lunedì sarà il numero tredici al mondo e lo fa battendo per la prima volta Tsitsipas con cui aveva una serie aperta di cinque sconfitte. La sceneggiatura è quella che abbiamo visto nei primi due turni, con avversari di caratura inferiore. Ha lottato, in tre delle quattro partite si è sporcato le mani, ha rimesso in piedi dei match che si erano complicati. Oasport.it - Ambesi sicuro: “Musetti in top10? Questione di settimane. Pellegrini andrebbe consigliata” Leggi su Oasport.it La vittoria di Lorenzoe la conquista della prima semifinale in un Masters 1000 della carriera sono i temi principali dell’ultima puntata di TennisMania, il programma sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo, Massimilianoe Guido Monaco. Una puntata ricca di argomenti, con la sfida tra Alcaraz e Fils, ma anche le parole di Federicasulla squalifica di Jannik Sinner.ha rimarcato l’importanza del successo di: “Una vittoria importante perchèraggiunge il suo best ranking matematicamente. Male che vada lunedì sarà il numero tredici al mondo e lo fa battendo per la prima volta Tsitsipas con cui aveva una serie aperta di cinque sconfitte. La sceneggiatura è quella che abbiamo visto nei primi due turni, con avversari di caratura inferiore. Ha lottato, in tre delle quattro partite si è sporcato le mani, ha rimesso in piedi dei match che si erano complicati.

