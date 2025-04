Iodonna.it - Al Santo Sepolcro di Gerusalemme lavora una missione di archeologi dell’Università La Sapienza di Roma. La responsabile ci racconta cosa stanno facendo. E perché sia l’unica rimasta tra Israele e Palestina dopo il 7 ottobre

C’è “un’oasi di grande convivenza” in un angolo di mondo tormentato dalla guerra.Un’oasi dove si scopre che la realtà non è solo in bianco e nero ma è più composita. Dove si fa ricerca insieme, e una volta tanto le bandiere, le lingue e le religioni non contano. Non che sia tutto facile, anzi. Ma almeno ci si prova. Nella Basilica deldi, uno dei luoghi simbolo della cristianità, è al lavoro dal 2022 un team diLadi. Pompei, due corpi e un tesoro riportati alla luce nell’ultimo scavoco X Fanno parte del Dipartimento di Scienze dell’Antichità che è stato confermato per la quinta volta primo al mondo nella classifica del QS World University Rankings by Subject.